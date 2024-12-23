В Госдуме допустили блокировку WhatsApp* в РФ в течение двух месяцев

Мессенджер WhatsApp* (деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории РФ) могут заблокировать в России в течение месяца-двух.

Об этом «Звезде» рассказал заместитель главы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Андрей Свинцов. Причина в том, что руководство мессенджера отказывается сотрудничать с российскими властями, уточнил депутат.

«Те мессенджеры, которые не взаимодействуют с правительством РФ, с Роскомнадзором - все они, на мой взгляд, должны быть ограничены, либо они должны начать очень активно взаимодействовать с властями», - сказал Свинцов.

На повседневную жизнь обычных россиян блокировка WhatsApp* не повлияет, предположил народный избранник, так как существуют аналоги данного мессенджера.

На минувшей неделе Роскомнадзор принудительно внес в реестр организаторов распространения информации несколько известных сервисов, в том числе WhatsApp*. Причиной могли стать новые функции мессенджера - теперь там можно вести каналы и таким образом продвигать большое количество информации.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Viber на территории России. В ведомстве объяснили, что причиной стало нарушение мессенджером законодательства РФ об организаторах распространения информации.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.