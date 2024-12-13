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Роскомнадзор ограничил доступ к Viber на территории России

Такое решение было принято из-за нарушения законодательства РФ.
Карина Тазетдинова 2024-12-13 20:18:27
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Global Look Press

Роскомнадзор заблокировал Viber на территории России. Такое решение было принято из-за того мессенджер нарушил законодательство РФ к организаторам распространения информации.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации», — следует из сообщения.

Выполнение этих требований важно для предотвращения угроз использования в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

Ранее Роскомнадзор уже называл мессенджеры, попадающие под действие принятого закона о защите информации. Тогда среди них оказался Viber. Кроме него в тот список попали Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp* и WeChat.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#роскомнадзор #блокировка #мессенджер #viber #Законодательство РФ
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