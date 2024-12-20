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WhatsApp* добавили в реестр организаторов распространения информации

В список также попали Skype, Wire, Element и KakaoTalk.
Анастасия Бобылева 2024-12-20 23:57:40
© Фото: Aloisio Mauricio Keystone Press Agency Globallookpress

Роскомнадзор принудительно внес в реестр организаторов распространения информации несколько известных сервисов, в том числе WhatsApp*. Причиной могли стать новые функции мессенджера - теперь там можно вести каналы и таким образом продвигать большое количество информации.

«Да, WhatsApp* принудительно внесли в реестр ОРИ», - подтвердил ТАСС источник из Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что сервисы, о которых идет речь, де-факто являются организаторами распространения информации, но не были внесены в реестр. Помимо WhatsApp*, в список попали Skype, KakaoTalk, Wire и Element.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Viber на территории России. В ведомстве объяснили, что причиной стало нарушение мессенджером законодательства РФ об организаторах распространения информации.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации мессенджера WhatsApp признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #роскомнадзор #мессенджер
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