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Ушаков: дата встречи Путина и Асада пока неизвестна

Ранее российский лидер заявил, что планирует встретиться с бывшим президентом Сирии.
Сергей Лебедев 2024-12-23 18:40:52
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

На данный момент неизвестно, когда состоится встреча российского лидера Владимира Путина с бывшим сирийским президентом Башаром Асадом. Об этом сегодня заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Когда он будет встречаться - я, честно говоря, не знаю», - сказал представитель Кремля.

Ранее во время большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что не виделся с Башаром Асадом, после того как тот прибыл в Москву. По словам президента России, он планирует это сделать в будущем.

Напомним, в начале декабря в Сирии вооруженные группы оппозиции добрались до Дамаска. После этого стало известно, что Башар Асад оставил пост президента и дал указание мирно передать власть.

Позже бывший сирийский лидер прибыл в Москву. В России ему и его родственникам предоставили убежище.

В самой же арабской республике уже сформировано временное правительство.

#Москва #Россия #в стране и мире #сирия #Владимир Путин #Президент #Юрий Ушаков
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