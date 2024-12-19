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«Не виделся, но планирую»: Путин о встрече с Асадом

Экс-лидер САР с семьей прибыл в Москву 8 декабря.
Ирина Егорова 2024-12-19 13:38:41
© Фото: Syrian Presidency, Xinhua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин пока не виделся с Башаром Асадом, после того как он приехал в Москву, но планирует это сделать. Когда именно, президент РФ точно не знает. 

При встрече российский лидер пообещал задать своему экс-коллеге вопрос о судьбе пропавшего в Сирии 12 лет назад американского журналиста Остина Тайса.

Напомним, что Башар Асад в результате усилившихся боевых действий с повстанцами оставил президентский пост и покинул страну. Вместе с семьей 8 декабря он прибыл в Россию, которая предоставила ему убежище. Решение о предоставлении убежища экс-лидеру САР Башару Асаду и его семье принял российский президент Владимир Путин.

#в стране и мире #сирия #Владимир Путин #Башар Асад #встреча
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