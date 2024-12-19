«Не виделся, но планирую»: Путин о встрече с Асадом

Владимир Путин пока не виделся с Башаром Асадом, после того как он приехал в Москву, но планирует это сделать. Когда именно, президент РФ точно не знает.

При встрече российский лидер пообещал задать своему экс-коллеге вопрос о судьбе пропавшего в Сирии 12 лет назад американского журналиста Остина Тайса.

Напомним, что Башар Асад в результате усилившихся боевых действий с повстанцами оставил президентский пост и покинул страну. Вместе с семьей 8 декабря он прибыл в Россию, которая предоставила ему убежище. Решение о предоставлении убежища экс-лидеру САР Башару Асаду и его семье принял российский президент Владимир Путин.