Путин призвал обеспечить сбалансированный рост экономики

В России должен быть сбалансированный рост экономики с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, это является базовым условием для успешного выполнения государственных программ и национальных проектов.

«В экономической сфере перед нами стоит важная системная задача, а именно переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией», - отметил российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что рост экономики обусловлен укреплением суверенитета. А сам суверенитет, подчеркнул президент, является результатом роста экономики.

Также глава государства заявил, что за два года российская экономика выросла примерно на 8%. По его словам, ситуация остается стабильной. Однако есть и проблемы, прежде всего инфляция.

Владимир Путин отметил, что инфляция в России ускорилась до 9,2-9,3%, однако реальные зарплаты все равно растут быстрее, чем цены.