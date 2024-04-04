Путин заявил об угрозе дефицита кадров в России

С учетом демографических вызовов в ближайшие годы российская экономика будет испытывать высокую потребностью и даже дефицит кадров. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов.

«Это мы должны понимать, мы с этим будем жить в ближайшие годы», - подчеркнул глава государства.

По словам президента, в этих условиях необходимо повышать производительность труда. Также нужно модернизировать промышленность и многие другие отрасли экономики и социальной сферы.

Это, отметил Владимир Путин, должно привести к улучшению условий труда специалистов и повышению их доходов.

Напомним, ранее глава государства уже указывал на проблему дефицита трудовых ресурсов в стране, который в настоящий момент сочетается с ростом российской экономики. По словам президента, важно реагировать на данный вопрос, учитывая долгосрочную перспективу.

Кроме того, Владимир Путин отмечал рекордно низкие показатели безработицы в стране, системный и структурный характер их снижения.