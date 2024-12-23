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Дроноводы уничтожили бронетранспортер Stryker в Харьковской области

Вражеский бронетранспортер обнаружили разведчики из состава группировки войск «Север».
2024-12-23 14:17:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский бронетранспортер Stryker американского производства уничтожили российские дроноводы в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России. 

Бронетранспортер при помощи средств воздушной разведки обнаружили военнослужащие разведподразделения из состава группировки войск «Север». Он двигался по дороге в Харьковской области. 

Проанализировав данные, военнослужащие привлекли расчет FPV-дрона. Оператор добился прямого попадания, в результате которого бронетранспортер неприятеля был уничтожен. 

Российское оборонное ведомство отметило, что уничтожение Stryker попало на кадры объективного контроля. Он осуществлялся в режиме реального времени средствами воздушной разведки ВС РФ. 

МО РФ сообщило, что за сутки боевых действий на Курском направлении неприятель потерял большое количество военной техники, среди которых много западных образцов. Кроме этого, Минобороны России показало кадры с уничтожением танка Leopard в Харьковской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бронетехника #Харьковская область #спецоперация #уничтожение #Stryker #FPV-дроны
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