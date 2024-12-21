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В Харьковской области FPV-дроны не дали Leopard ВСУ уехать дальше укрытия

Бойцы группировки «Запад» остановили продвижение в Харьковской области произведенного в Германии танка Leopard.
2024-12-21 13:57:36
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

В Харьковской области воздушная разведка группировки войск «Запад» обнаружила танк Leopard, который украинские боевики выгоняли из укрытия.

Оперативно на командный пункт поступило сообщение о местоположении бронетехники ВСУ. Проанализировав данные разведки, командование приняло решение ударить по танку боевиков.

Серией прямых ударов FPV-дронами военнослужащие группировки войск «Запад» вывели из строя произведенный в Германии танк Leopard.

На кадрах объективного контроля можно заметить точные попадания ударных беспилотников, после чего произошло возгорание топлива в бензобаке танка ВСУ, начался сильный пожар и повалил белый дым. Видео уничтожения машины показало Минобороны России. 

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Харьковская область #ВСУ #спецоперация #Леопард #FPV-дроны
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