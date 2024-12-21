В Харьковской области FPV-дроны не дали Leopard ВСУ уехать дальше укрытия

В Харьковской области воздушная разведка группировки войск «Запад» обнаружила танк Leopard, который украинские боевики выгоняли из укрытия.

Оперативно на командный пункт поступило сообщение о местоположении бронетехники ВСУ. Проанализировав данные разведки, командование приняло решение ударить по танку боевиков.

Серией прямых ударов FPV-дронами военнослужащие группировки войск «Запад» вывели из строя произведенный в Германии танк Leopard.

На кадрах объективного контроля можно заметить точные попадания ударных беспилотников, после чего произошло возгорание топлива в бензобаке танка ВСУ, начался сильный пожар и повалил белый дым. Видео уничтожения машины показало Минобороны России.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.