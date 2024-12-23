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В Москве украсили главную новогоднюю елку страны

Зеленая красавица будет стоять на Соборной площади Кремля до Крещения, а после она отправится на переработку.
Елизавета Кондрикова 2024-12-23 13:19:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главную новогоднюю елку страны, установленную на Соборной площади Московского Кремля, украсили новогодними игрушками и гирляндами. Зеленую красавицу в 30 метров высотой нарядили в бусы, разноцветные шары, украшения в виде коробки с подарками и сосулек с эффектом бегущего света, передает корреспондент «Звезды».

«На ней разместились 2 километра гирлянд и более 2500 игрушек, 400 из которых были изготовлены специально для этого проекта... В этом году особое внимание уделили маленьким  украшениям: шары и снежинки позволили украсить даже самые тонкие веточки дерева», - сообщили в пресс-службе управления делами президента РФ.

У новогодней ели уже собрались люди для фотографии. Ожидается, что кремлевская елка простоит до Крещения.

Напомним, главную елку России срубили 9 декабря в Подмосковье и доставили в Кремль, ее отбирала специальная комиссия. Известно, что после праздников ель отправится на переработку. Ветки и хвоя традиционно достанутся зоопаркам для подкормки животных, а из ствола и веток мастера изготовят сувениры: кормушки и скворечники.

#Москва #Новый год #Кремль #елка #украшения
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