Главную новогоднюю ель страны спилили в Подмосковье

Главную новогоднюю елку страны спилили в Можайском городском округе Подмосковья, передает корреспондент «Звезды». Дерево транспортируют в центр столицы, где установят на Соборной площади московского Кремля.

Высота зеленой красавицы - 30 метров, а возраст 90 лет. Обхват ствола составляет 60 сантиметров, а размах веток — 8 метров. Все ветки ели имеют необходимую для транспортировки толщину.

Отдельное внимание при выборе символа Нового года уделяли визуальной привлекательности. Здесь были важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей.

Будущую кремлевскую красавицу из всевозможных претенденток отобрала специальная комиссия. Дерево будет украшать Соборную площадь и радовать гостей и жителей столицы в течение всех новогодних праздников.