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Главную новогоднюю елку страны доставили на Красную площадь

Срубили новогоднюю ель 9 декабря неподалеку от деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области.
Ян Брацкий 2024-12-11 23:30:20
© Фото: ТРК «Звезда»

Главную новогоднюю елку России привезли на Красную площадь. Лесную красавицу доставили из Подмосковья на специальной фуре, за рулем которой находился Дед Мороз. Главному символу Нового года 90 лет, высота ели 25 метров, а размах веток - 8 метров.

Теперь предстоит провести дерево через Спасские ворота Кремля и установить его на Соборной площади. Учитывая габариты дерева - задача нетривиальная, требующая особого мастерства.

В Кремле елка простоит до Крещения. После праздников ель отправится на переработку. Ветки и хвоя традиционно достанутся зоопаркам для подкормки животных, а из ствола и веток мастера изготовят сувениры: кормушки и скворечники.

Выбирала главную новогоднюю ель целая комиссия. Дерево должно было отвечать определенным стандартам красоты: форма, состояние лап и объем хвои, общий внешний вид.

Из сотен претенденток выбрали одну единственную. Срубили елку вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области.

#Красная площадь #Новый год #Московская область #Дед Мороз #Кремль #елка
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