В Кремле отреагировали на слухи о желании жены Асада уехать из России

Пресс-секретарь президента России опроверг сообщения о том, что бывшему президенту Сирии Башару Асаду запретили уезжать из Москвы и что его активы заморожены.

Турецкое издание Haberturk написало, что Асаду нельзя уезжать из Москвы и заниматься политикой, а его имущество блокировано. Его жена Асма Асад якобы не согласна с этим и хочет развестись. Она решила уехать из Москвы в Лондон и ее заявление рассматривается, утверждает издание.

Пресс-секретарь президента России сказал, что эта информация не соответствует действительности.

Асме Асад 49 лет. Она родилась в Великобритании и у нее двойное гражданство. В 2000 году она приехала в Сирию и познакомилась там со своим нынешним мужем.

Супруга президента Сирии за несколько недель до захвата власти в стране начала проходить курс лечения от рецидива рака в Москве, сообщала ранее Financial Times.

8 декабря противники правительства захватили Дамаск. Башар Асад ушел со своего поста и получил убежище в России. Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что пока не виделся с Асадом, но планирует это сделать.