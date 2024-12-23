Эксперт объяснил, как визит в РФ поможет Фицо ответить Киеву за газ

Визит в Москву поможет премьер-министру Словакии Роберту Фицо показать, что именно Украина пытается сорвать поставки российского газа и нанести экономический ущерб всей Европе. Потому что после прекращения транзита цены на газ поднимутся на всем рынке, а не только у тех, кто покупал наше топливо, рассказал «Звезде» эксперт финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Можно ожидать, что будет публично озвучено, что и Европа, и Россия готовы сохранить торговлю газом и готовы перенести точку сдачи-приемки на российско-украинскую границу и дальше будут ожидать, что Украина разрешит транзит. Проведет специальный аукцион, разыгрывающий мощности по транзиту газа. И уже теперь словацкий как бы газ пойдет по территории Украины», - рассказал он.

Однако Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе 19 декабря заявил, что Киев на такой вариант не пойдет. В этих условиях встреча с Владимиром Путиным в Москве для Фицо - это попытка надавить на Киев, чтобы все видели, что именно Украина является виновником возможной остановки транзита.

«Плюс у Фицо будет возможность принимать ответные меры. Когда Словакия остановит подачу электроэнергии на Украину, блокирует финансовую либо военную помощь со стороны ЕС, остановит поставки нефтепродуктов и прочее, будет понятно, почему она это делает», - предположил эксперт.

Словакия наиболее активна в вопросе транзита, потому что эта страна наиболее сильно пострадает. Братислава получает деньги за транспортировку российского газа в Австрию. Но главное - после прекращения поставок Словакии придется покупать сжиженный природный газ на мировой рынке с поставкой в какую-то из прибрежных стран, там платить за разгрузку и регазификацию, а потом - за транспортировку к себе по трубопроводам.

Возможно, Словакии удастся создать консолидированную точку зрения по поставкам российского топлива среди европейских стран, считает Юшков. И надавить на Украину, пригрозить ей уже своими санкциями и, возможно, даже разблокировкой санкций против России.

«Это будет сделать сложно. На уровне Брюсселя будет осуждение и будут говорить, что Европа проживет и без российского газа. Люди, которые делают безответственные заявления на уровне Брюсселя, - им нечего защищать, потому что у них нет своего государства, - они будут осуждать Фицо за то, что он поехал в Москву и встречался с Владимиром Путиным», - сказал эксперт.

Однако на уровне национальных правительств Фицо может получить поддержку, добавил Юшков. Там понимают, что если транзит прервется, пострадают все европейские экономики. Биржевая цена на газ на всем рынке пойдет вверх. И весь европейский бизнес скажет Фицо спасибо.

Переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо прошли в Москве ночью с 22 на 23 декабря. После встречи премьер Словакии заявил, что визит в Москву стал ответом на слова Зеленского о недопустимости транзита российского газа через Украину.