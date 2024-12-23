Песков заявил о завершении переговоров Путина и Фицо

Переговоры российского президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что какие-либо заявления Путина или Фицо для СМИ по окончанию встречи ожидать не стоит, передает ТАСС.

Сегодня Песков допустил, что собеседники на очной встрече в Кремле обсудили тему транзита российского газа. Рабочий визит словацкого премьера в столицу был запланирован несколько дней назад.

Ранее Фицо заявлял, что считает своим личным долгом приехать в Москву на 9 мая, на праздничные мероприятия по случаю празднования Дня Победы в 2025 году.