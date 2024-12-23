Президент Молдавии Майя Санду вышла из себя после доклада премьер-министра Дорина Речана о проблемах с энергоснабжением Молдавии, которые могут возникнуть после истечения российско-украинского договора о транзите природного газа 31 декабря текущего года. Об этом сообщила Служба внешней разведки России.

Санду категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безоговорочно возложила всю ответственность на Россию, говорится в сообщении.

Глава государства заявила, что если Москва не найдет способ доставить газ в страну, то Кишинев будет мстить пророссийскому Приднестровью. Она приказала возбудить уголовные дела против руководства самопровозглашенной республики за сепаратизм и ввести тщательные проверки всех жителей этого региона при пересечении границы.

Кроме того, Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. От работы этой электростанции зависит снабжение правобережной части Молдавии.

Совещание закончилось заявлением Санду о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе, говорится в сообщении Службы.

В ноябре Санду была объявлена победителем на выборах президента Молдавии. При этом она проиграла по голосованию внутри страны и получила большинство на зарубежных участках. В России, где живет наибольшее число молдаван за границей, работало только два участка. Голосование было ограничено и в Приднестровье.

Результаты выборов президента Молдавии нельзя назвать честными, а победившую Майю Санду нельзя назвать президентом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.