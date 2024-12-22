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В больницу доставили пострадавших с найденного самолета Ан-2

Все члены команды выжили. Они получают необходимую помощь.
Никита Матосов 2024-12-22 08:57:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Экипаж пропавшего самолета Ан-2 доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Один из врачей больницы, куда привезли пострадавших, поделился с «Известиями» информацией об их состоянии.

Как уточнил доктор, у одного из пассажиров Ан-2 диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а другой получил ушиб грудной клетки.

«У всех членов экипажа наблюдается сильное переохлаждение. В данный момент одному из пострадавших проводится хирургическая операция. Еще одному из участников инцидента предстоит пройти рентгенологическое обследование для исключения переломов. Все пациенты находятся под наблюдением специалистов», - сообщил врач-психиатр Игорь Федюк.

Напомним, 19 декабря самолет Ан-2 перестал выходить на связь. Спустя три дня поисков удалось обнаружить воздушное судно на территории Камчатки. Как отметил министр региона по ЧС Сергей Лебедев, пострадавших эвакуировали в Мильково.

#в стране и мире #Камчатский край #Ан-2 #пострадавшие #госпитализация #медобследование
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