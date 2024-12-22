Людей с найденного самолета Ан-2 эвакуировали на вертолете Ми-8

Людей с самолета Ан-2, который перестал выходить на связь три дня назад и был найден только сегодня утром, эвакуировали в Мильково на вертолете Ми-8. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Люди с Ан-2 на борту Ми-8. Он идет в Мильково. Все живы», - уточнил он.

Поиски Ан-2 официально завершены. По данным властей, 19 декабря в 4:45 по московскому времени у него сработала система аварийной посадки, в этот момент самолет находился на высоте 700 метров. После трех дней непрерывных поисков его обнаружили в Камчатском крае.