МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Людей с найденного самолета Ан-2 эвакуировали на вертолете Ми-8

Как сообщил министр региона по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев, сейчас люди с Ан-2 направляются в Мильково.
Анастасия Бобылева 2024-12-22 06:03:52
© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Людей с самолета Ан-2, который перестал выходить на связь три дня назад и был найден только сегодня утром, эвакуировали в Мильково на вертолете Ми-8. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

«Люди с Ан-2 на борту Ми-8. Он идет в Мильково. Все живы», - уточнил он.

Поиски Ан-2 официально завершены. По данным властей, 19 декабря в 4:45 по московскому времени у него сработала система аварийной посадки, в этот момент самолет находился на высоте 700 метров. После трех дней непрерывных поисков его обнаружили в Камчатском крае. 

#в стране и мире #Ми-8 #Ан-2 #эвакуация
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 