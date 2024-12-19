На Камчатке ищут переставший выходить на связь Ан-2

В Камчатском крае на связь перестал выходить самолет Ан-2. По информации властей, это был коммерческий рейс.

Воздушное судно держало курс из села Мильково к месторождению «Аметистовое». Вероятнее всего, пассажиров в самолете не было.

О происшествии сообщил телеграм-канал «ЧП Камчатка» со ссылкой на местные власти.

«По предварительным данным на борту пассажиров нет и сработал датчик аварийный», - приводятся слова министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Лебедева.

Как сообщает телеканал «Царьград», пропавший с радаров Ан-2 направлялся к месторождению в Оссору. Он перевозил коммерческий груз. В воздушном судне было три члена экипажа.