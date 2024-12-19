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На Камчатке ищут переставший выходить на связь Ан-2

Самолет Ан-2 выполнял коммерческий рейс и летел на месторождение, в какой-то момент он перестал выходить на связь.
Дарина Криц 2024-12-19 06:25:22
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

В Камчатском крае на связь перестал выходить самолет Ан-2. По информации властей, это был коммерческий рейс.

Воздушное судно держало курс из села Мильково к месторождению «Аметистовое». Вероятнее всего, пассажиров в самолете не было.

О происшествии сообщил телеграм-канал «ЧП Камчатка» со ссылкой на местные власти.

«По предварительным данным на борту пассажиров нет и сработал датчик аварийный», - приводятся слова министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Лебедева.

Как сообщает телеканал «Царьград», пропавший с радаров Ан-2 направлялся к месторождению в Оссору. Он перевозил коммерческий груз. В воздушном судне было три члена экипажа.

#в стране и мире #Самолет #Камчатский край #Ан-2 #Самолет пропал
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