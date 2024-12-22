Военные США ошибочно сбили свой истребитель над Красным морем

На акваторией Красного моря американский истребитель F/A-18, принадлежащий военно-морским силам, ошибочно сбили свои же военнослужащие. Находившиеся в нем два пилота выжили, они успели катапультироваться, один из военных незначительно травмирован. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на CENTCOM ()Центральное командование ВС США).

«Два пилота ВМС США были сбиты в воскресенье над Красным морем в результате видимого "дружественного огня"», - указали в ведомстве.

Истребитель F/A-18 взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman, в то время как американские военные наносили удары по объектам контролирующего северную часть Йемена движения хуситов.

Само CENTCOM упомянуло данный истребитель в контексте операций военно-воздушных и военно-морских сил США в регионе Красного моря.

«Силы CENTCOM нанесли преднамеренные удары, чтобы сорвать и ослабить операции хуситов, такие как атаки на военные корабли и торговые суда ВМС США в южной части Красного моря, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе», - указали военные США.

В последние дни с новой силой обострились удары по объектам шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов), которые 21 декабря нанесли удар по центральной части Израиля и попали по югу Тель-Авива, что привело к ранению по меньшей мере 14 человек. Тем же вечером в Сане, столице Йемена, прогремел взрыв.