Ракета из Йемена ударила по центру Израиля

Армия обороны Израиля вычислили ракету из Йемена, которая направлялась в сторону центральной части Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Были предприняты безуспешные попытки перехвата. Зафиксировано падение снаряда в этом районе. Подробности выясняются», - заявили израильские военные.
В результате удара пострадали три человека от осколков стекол. Восемь человек получили травмы в ходе эвакуации в бомбоубежища, а семерым потребовалась помощь работников медучреждений из-за шокового состояния.
Ранее израильским военным удалось перехватить ракету, выпущенную с территории Йемена. В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что перехват ракеты произошел еще до того, как снаряд вошел в воздушное пространство.
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