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Ракета из Йемена ударила по центру Израиля

В результате неудачного перехвата йеменской ракеты пострадали три человека, еще восемь получили травмы.
Таисия Кваша 2024-12-21 05:57:48
© Фото: Gil Cohen Magen XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля вычислили ракету из Йемена, которая направлялась в сторону центральной части Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Были предприняты безуспешные попытки перехвата. Зафиксировано падение снаряда в этом районе. Подробности выясняются», - заявили израильские военные.

В результате удара пострадали три человека от осколков стекол. Восемь человек получили травмы в ходе эвакуации в бомбоубежища, а семерым потребовалась помощь работников медучреждений из-за шокового состояния.

Ранее израильским военным удалось перехватить ракету, выпущенную с территории Йемена. В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что перехват ракеты произошел еще до того, как снаряд вошел в воздушное пространство.

#Израиль #Йемен #ЦАХАЛ #Хуситы
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