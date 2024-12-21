ЦАХАЛ сообщил о 14 пострадавших при ударе хуситов по Тель-Авиву

После удара йеменских повстанцев - членов шиитского движения «Ансар Алла» по центральному Израилю пострадали не менее 14 жителей еврейского государства. О жертвах в столице Тель-Авиве сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Несколько человек получили легкие ранения, их эвакуировали для получения медицинской помощи», - уточнили в ведомстве.

В то же время члены Командования тылом, добавили в ЦАХАЛ, вместе с силами безопасности работают на месте происшествия.

Местная газета The Times Of Israel пишет, что после ракетного удара по Тель-Авиву чиновник из числа хуситов Хезам аль-Асад разместил в соцсети Х несколько «насмешливых» сообщений, некоторые из них на иврите, в которых заявил, что «сердце сионистского врага больше не в безопасности».

Напомним, ранним утром выпущенная из Йемена ракета ударила по центру Израиля. Неудачный перехват привел к тому, что пострадали три человека, еще восемь получили травмы.

Один из последних мощных обстрелов Йемена со стороны Израиля был в июле. Тогда совместно с США еврейские военные нанесли удар по складам топлива в порту Ходейда, были погибшие и множество пострадавших. Тогда же хуситы пообещали нанести удары по жизненно важным целям Израиля.