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Власти сообщили предполагаемое место пропажи самолета Ан-2 на Камчатке

Власти предположили, что самолет Ан-2 пропал неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
Дарина Криц 2024-12-19 07:07:43
© Фото: Serguei Fomine Global Look Press

Самолет Ан-2, который перестал выходить на связь на Камчатке, пропал в районе поселка Ключи. На борту находились три члена экипажа. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Мильково - Оссора.

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчаткого края Сергей Лебедев, система аварийной посадки Ан-2 сработала в 04:45 по московскому времени.

«В 04:45 по московскому времени поступила информация о том, что на борту Ан-2, бортовой номер 33555, авиакомпании "Фаир Авиа" сработала система аварийной посадки на высоте 700 метров. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи - поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении», - написал он в социальной сети «ВКонтакте».

К месту, где сработал аварийный сигнал, из села Тиличики отправился Ми-8 «Камчатского авиационного предприятия» с тремя спасателями, сообщило РИА Новости. К ним присоединились шесть спасателей ПСО ГУ МЧС России по Камчатскому краю и четыре сотрудника ПСО КГКУ «ЦОД».

По факту исчезновения самолета Ан-2 прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверку. Известно, что борт выполнял коммерческий рейс, и направлялся к месторождению «Аметистовое». Вероятнее всего, пассажиров не было.

#в стране и мире #Самолет #Камчатский край #Ан-2 #Самолет пропал
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