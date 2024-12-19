Власти сообщили предполагаемое место пропажи самолета Ан-2 на Камчатке

Самолет Ан-2, который перестал выходить на связь на Камчатке, пропал в районе поселка Ключи. На борту находились три члена экипажа. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Мильково - Оссора.

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчаткого края Сергей Лебедев, система аварийной посадки Ан-2 сработала в 04:45 по московскому времени.

«В 04:45 по московскому времени поступила информация о том, что на борту Ан-2, бортовой номер 33555, авиакомпании "Фаир Авиа" сработала система аварийной посадки на высоте 700 метров. Ближайший населенный пункт к предполагаемому месту пропажи - поселок Ключи, который находится в 80 километрах в южном-юго-восточном направлении», - написал он в социальной сети «ВКонтакте».

К месту, где сработал аварийный сигнал, из села Тиличики отправился Ми-8 «Камчатского авиационного предприятия» с тремя спасателями, сообщило РИА Новости. К ним присоединились шесть спасателей ПСО ГУ МЧС России по Камчатскому краю и четыре сотрудника ПСО КГКУ «ЦОД».

По факту исчезновения самолета Ан-2 прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверку. Известно, что борт выполнял коммерческий рейс, и направлялся к месторождению «Аметистовое». Вероятнее всего, пассажиров не было.