По меньшей мере 100 боевиков удалось уничтожить в Сирии за минувшие сутки при совместных усилиях сирийской армии и российских Военно-космических сил. Удары наносились по провинциям Идлиб, Алеппо и Хама.

По информации заместителя главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС РФ) капитана 1-го ранга Олега Игнасюка, атаке подверглись места скопления живой силы террористов, склады с топливом и боеприпасами, позиции, на которых находится реактивная и полевая артиллерия.

«За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, опорным пунктам, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, колоннам техники, позициям РСЗО и полевой артиллерии, пунктам управления. Уничтожено не менее 100 террористов», - уточнили в российском ведомстве.

Напомним, что напряженность во внутрисирийском конфликте возникла 28 ноября. в то день боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ранее «Джебхат ан-Нусра»* - обе запрещенные в РФ террористические группировки) ударили по позициям правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.

Вскоре стали появляться сообщения об окружении Алеппо и овладении им. У террористов отметили наличие профессиональной подготовки, вооружения и даже экипировки, что говорит об их поддержке на мировом уровне.

В связи с развитием ситуации в Сирии в Кремле 2 декабря заявили, что ведется подготовка позиции по стабилизации ситуации в арабской республике, российская сторона продолжает поддерживать законноизбранного президента Башара Асада.

* «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джебхат ан-Нусра» - террористические группировки, запрещенные в России.