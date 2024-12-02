МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВКС РФ и армия САР уничтожили около 100 боевиков в Алеппо, Хаме и Идлибе

Сирийская арабская армия при помощи российских ВКС смогла ликвидировать не менее 100 террористов в Идлибе, Хаме и Алеппо.
Марина Крижановская 2024-12-02 23:37:37
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

По меньшей мере 100 боевиков удалось уничтожить в Сирии за минувшие сутки при совместных усилиях сирийской армии и российских Военно-космических сил. Удары наносились по провинциям Идлиб, Алеппо и Хама.

По информации заместителя главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС РФ) капитана 1-го ранга Олега Игнасюка, атаке подверглись места скопления живой силы террористов, склады с топливом и боеприпасами, позиции, на которых находится реактивная и полевая артиллерия.

«За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, опорным пунктам, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, колоннам техники, позициям РСЗО и полевой артиллерии, пунктам управления. Уничтожено не менее 100 террористов», - уточнили в российском ведомстве.

Напомним, что напряженность во внутрисирийском конфликте возникла 28 ноября. в то день боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ранее «Джебхат ан-Нусра»* - обе запрещенные в РФ террористические группировки) ударили по позициям правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.

Вскоре стали появляться сообщения об окружении Алеппо и овладении им. У террористов отметили наличие профессиональной подготовки, вооружения и даже экипировки, что говорит об их поддержке на мировом уровне.

В связи с развитием ситуации в Сирии в Кремле 2 декабря заявили, что ведется подготовка позиции по стабилизации ситуации в арабской республике, российская сторона продолжает поддерживать законноизбранного президента Башара Асада.

* «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джебхат ан-Нусра» - террористические группировки, запрещенные в России.

#авиация #в стране и мире #ВКС РФ #алеппо #идлиб #террористы #Сирийская арабская армия #хама
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 