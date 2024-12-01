Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о следе Запада в ситуации в Сирии. По ее словам, есть множество фактов, подтверждающих факт международной поддержки и подготовки боевиков, именуемые мировыми СМИ «умеренной сирийской оппозицией».

Также Кнайсль заявила о взаимосвязанности украинских и сирийских событий. Она добавила, что ее друг из Сирии - президент Башар Асад - обратил внимание на военную форму террористов, на дроны и их подготовку в целом, отметив, что это поддерживаемые и обученные на международном уровне силы.

«Сирийский друг, который справедливо называет их "темными силами", написал: "Имеющееся у них оборудование, униформа, беспилотники и подготовка - это силы, поддерживаемые и обученные на международном уровне, а не какие-то бородатые мужики с АК-47"», - написала Кнайсль в своем телеграм-канале.

По ее словам, эту игру ведут несколько западных столиц, а Украина - одно отдельно взятое поле битвы.

«Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников стекаются в Западную Азию и за ее пределы. Это очень грязная игра, которую ведут несколько западных столиц», - добавила бывший австрийский политик.

Комментируя эскалацию внутрисирийского кризиса, Кнайсль сообщила, что Идлиб сильно опустошен и большая часть этой провинции уже под контролем террористов. Они не встречают большого сопротивления, при этом ВКС России продолжают наносить удары по отрядам боевиков.