МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-глава МИД Австрии: Запад ведет грязную игру на Украине и в Сирии

Карин Кнайсль процитировала Башара Асада, отметившего наличие у сирийских боевиков профессиональной подготовки, униформы и вооружения, что говорит об их международной поддержке.
Марина Крижановская 2024-12-01 03:31:12
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о следе Запада в ситуации в Сирии. По ее словам, есть множество фактов, подтверждающих факт международной поддержки и подготовки боевиков, именуемые мировыми СМИ «умеренной сирийской оппозицией».

Также Кнайсль заявила о взаимосвязанности украинских и сирийских событий. Она добавила, что ее друг из Сирии - президент Башар Асад - обратил внимание на военную форму террористов, на дроны и их подготовку в целом, отметив, что это поддерживаемые и обученные на международном уровне силы.

«Сирийский друг, который справедливо называет их "темными силами", написал: "Имеющееся у них оборудование, униформа, беспилотники и подготовка - это силы, поддерживаемые и обученные на международном уровне, а не какие-то бородатые мужики с АК-47"», - написала Кнайсль в своем телеграм-канале.

По ее словам, эту игру ведут несколько западных столиц, а Украина - одно отдельно взятое поле битвы.

«Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников стекаются в Западную Азию и за ее пределы. Это очень грязная игра, которую ведут несколько западных столиц», - добавила бывший австрийский политик.

Комментируя эскалацию внутрисирийского кризиса, Кнайсль сообщила, что Идлиб сильно опустошен и большая часть этой провинции уже под контролем террористов. Они не встречают большого сопротивления, при этом ВКС России продолжают наносить удары по отрядам боевиков.

#в стране и мире #сирия #Украина #Запад #Башар Асад #Карин Кнайсль #международная помощь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 