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«Новый Майдан»: как в Грузии повторяют события 2013 года на Украине

Причиной массовых волнений в Грузии стала заморозка интеграции страны с Евросоюзом.
Россина Бодрова Таисия Кваша 2024-12-02 23:10:06
© Фото: Jay Kogler Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Массовые митинги начались в Грузии в конце ноября, когда правящая партия «Грузинская мечта» приняла решение приостановить обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года. Сценарий протестных акций всем уже хорошо знаком еще с 2013 года - он напомнил о событиях на Украине.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже сообщил, что в стране «новый Майдан» невозможен.

«В Грузии «нацмайдан» не состоится, сегодняшняя Грузия не является ни в коем понимании Украиной 2013 года. Соответственно, сценарий Майдана здесь осуществить невозможно», - отметил Кобахидзе.

Несколько суток на улицах Тбилиси и других городов демонстранты устраивали беспорядки. В сотрудников правоохранительных органов бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью. В МВД Грузии сообщили о более сотни пострадавших полицейских в результате протестов.

В самом центре столицы Грузии, на проспекте Руставели, протестующие сломали плитку и вступили в противостояние с силовиками. Однако эпицентром противостояния властей и митингующих стала площадь у грузинского парламента.

В особо бунтующих протестующих стреляли из водомета.По имеющимся данным, во время митингов задержали более 200 человек.

Сама президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала акции протеста в Грузии. Она отметила, что демонстрации не зависят от политических партий и что они стихийны.

«В Грузии нет города, в котором бы не проходили акции. Собрались люди всех поколений, профессий и социальных слоев. Протест должен остаться таким, какой он есть, с его стихийным типом, свободой и самоорганизацией», - заявила Зурабишвили.

Кобахидзе сообщил, что нового президента Грузии изберут меньше, чем через две недели. Впервые за историю страны его изберет парламент, в котором с недавних пор большинство мандатов у представителей партии «Грузинская мечта».

«Я напомню, что президент Зурабишвили проиграла выборы 26 октября. Она боролась для того, чтобы радикальная оппозиция выиграла эти выборы. Она думала, что получит гарантию для того, чтобы остаться в должности. Но она все еще не может оторваться со своего стула. В таком случае ей придется уйти вместе с ним», - подчеркнул премьер-министр Грузии.

В ЕС уже осудили «насилие против протестующих» и поддержали «европейский путь» для Грузии. Прибалтийские страны уже объявили о подготовке санкций против действующей грузинской власти.

#в стране и мире #ЕС #Грузия #Саломе Зурабишвили #Ираклий Кобахидзе #протесты в грузии
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