ЕС припугнул Грузию последствиями за разгон протестующих

Грузинские власти получили предупреждение о негативных последствиях для отношений с Евросоюзом в случае, если продолжат разгонять массовые беспорядки. Осуждающе на применение силы против протестующих отреагировали новая глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Грузинский народ снова вышел на улицы, подтверждая свое стремление к вступлению в Евросоюз. ЕС решительно осуждает применение насилия против мирных протестующих, которые отстаивают свое европейское и демократическое будущее. Такие действия правительства Грузии будут иметь прямые последствия для наших отношений», - заявили они, их слова приводит 360.ru.

Помимо этого, европейские политики напомнили Тбилиси о приостановке процесса интеграции Грузии в ЕС и об отмене финансовой помощи. Они отметили, что Европейский союз сожалеет о решении правящей партии «Грузинская мечта» о паузе в переговорах до 2028 года и об отказе от финансовой поддержки.

«Мы хотим подчеркнуть, что это заявление является отходом от политики всех предыдущих правительств Грузии и отказом подавляющему большинству грузинского народа в европейских устремлениях», - подчеркнули главный дипломат ЕС и еврокомиссар.

Вместе с тем они заверили, что Евросоюз для Грузии остается открытым, но решение о членстве и о возвращении к европейским ценностям - в руках ее властей. При этом Кая Каллас поддержала происходящие в грузинской столице протесты.

Напомним, 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Грузия приостановила начало переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года. По его словам, до этого же срока Грузия отказывается от всех бюджетных грантов со стороны еврообъединения.