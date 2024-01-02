После новогодних задержаний в Петербурге из России выдворят 40 мигрантов

В районных судах Сантк-Петербурга вынесли 40 приговоров о назначении штрафов и выдворении с территории Российской Федерации в отношении 40 мигрантов после проверочных мероприятий правоохранительных органов в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сотрудники правоохранительных органов провели серию задержаний в рамках профилактики правонарушений, в результате которых для разбирательства доставили около трех тысяч мигрантов. После проверок выяснилось, что более 600 задержанных имеют нарушения в сфере миграционного законодательства, в отношении примерно 100 из них решается вопрос о выдворении за пределы России. За первые двое суток 2024 года суды Петербурга вынесли уже 40 приговоров в отношении мигрантов, нарушивших миграционное законодательство: 27 приговоров пришлось на 1 января, и 13 - на 2 января.

«1 января 2024 года районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели по ст.18.8 КоАП РФ 31 протокол. 27 человек признаны виновными в нарушении миграционного законодательства. Всем назначено наказание в виде штрафа (5 000 или 7 000 рублей) и принудительного либо самостоятельного контролируемого выезда за пределы РФ», - сообщили в пресс-службе.

В Челябинске 1 января сотрудники СК РФ задержали трех фигурантов, подозреваемых в хулиганстве по отношению к участникам СВО, совершенным в новогоднюю ночь. Сегодня следственное управление СК РФ по региону установило причастность к преступлению еще одного местного жителя, он объявлен в розыск.