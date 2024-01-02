Четвертого подозреваемого в нападении на бойцов СВО в Челябинске объявили в розыск

Четвертый подозреваемый, который участвовал в конфликте с участником спецоперации 1 января в Челябинске, объявлен в розыск. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

«В ходе расследования также установлена причастность к преступлению еще одного местного жителя, который скрылся от следствия и объявлен в розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения», - следует из сообщения.

Напомним, 1 января во дворе одного из домов Советского района Челябинска несколько человек в нетрезвом виде оскорбляли местных жителей, среди которых были демобилизованные с передовой и их жены. Одного участника СВО ударили неизвестным предметом. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Троих подозреваемых уже задержали. Одному из них нет 18 лет.