Количество пострадавших из-за массового ДТП в Москве возросло до 15

В Москве после массового ДТП с участием автобуса, пожарной машины и трех легковых автомобилей пострадали 15 человек, 14 — госпитализированы в больницу. Об этом сообщили РИА Новости сообщили в экстренных службах.

«По последним данным, в ДТП на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара пострадало 15 человек, 14 - госпитализировали, из них два сотрудника МЧС», — следует из сообщения.

Кроме того, среди пострадавших есть ребенок и два сотрудника МЧС России.

Ранее были опубликованы кадры столкновения. На видео пожарная машина с включенными спецсигналами выехала на красный цвет светофора и столкнулась с пассажирским автобусом. При этом видно, как из него в результате удара выпали несколько человек.

Само столкновение произошло на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.