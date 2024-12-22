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Количество пострадавших из-за массового ДТП в Москве возросло до 15

Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок и два сотрудника МЧС России.
Карина Тазетдинова 2024-12-22 23:33:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве после массового ДТП с участием автобуса, пожарной машины и трех легковых автомобилей пострадали 15 человек, 14 — госпитализированы в больницу. Об этом сообщили РИА Новости сообщили в экстренных службах.

«По последним данным, в ДТП на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара пострадало 15 человек, 14 - госпитализировали, из них два сотрудника МЧС», — следует из сообщения.

Кроме того, среди пострадавших есть ребенок и два сотрудника МЧС России.

Ранее были опубликованы кадры столкновения. На видео пожарная машина с включенными спецсигналами выехала на красный цвет светофора и столкнулась с пассажирским автобусом. При этом видно, как из него в результате удара выпали несколько человек.

Само столкновение произошло на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

#Москва #авария #ДТП #автобус #столкновение #пожарная машина #легковушки
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