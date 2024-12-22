Грузовик протаранил автобус и три легковые машины на юге Москвы

Массовая авария произошла на юге Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

ДТП случилось на пересечении улицы Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара. Предварительно, на перекрестке водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил автобус и три легковых автомобиля, ожидающие «зеленый» сигнал.

На данный момент известно о 12 пострадавших. Их с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.

К месту случившегося направили вертолет.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.