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Момент жесткой аварии с автобусом на юге Москвы попал на видео

На видео можно заметить, как пожарная машина врезается на перекрестке в автобус, из которого вследствие удара выпадают несколько человек.
Игнат Далакян 2024-12-22 22:50:17
© Фото: teleg_Marino_UVAO, Telegram © Видео: teleg_Marino_UVAO, Telegram

Момент массовой аварии на юге Москвы попал на кадры видеорегистратора.

На видео можно заметить, как пожарная машина с включенными спецсигналами выезжает на запрещающий знак светофора и сталкивается с пассажирским автобусом. При этом видно, как из него в результате удара выпали несколько человек.

После этого грузовик продолжил движение и врезался еще в несколько стоящих на «красный» свет легковых автомобилей.

К настоящему моменту известно о 15 пострадавших, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Уточняется, что 14 человек госпитализированы. Из них двое - сотрудники МЧС.

Спецслужбы работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

#в стране и мире #грузовик #авария #ДТП #пострадавшие #автобус #пожарная машина
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