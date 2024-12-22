Момент жесткой аварии с автобусом на юге Москвы попал на видео

Момент массовой аварии на юге Москвы попал на кадры видеорегистратора.

На видео можно заметить, как пожарная машина с включенными спецсигналами выезжает на запрещающий знак светофора и сталкивается с пассажирским автобусом. При этом видно, как из него в результате удара выпали несколько человек.

После этого грузовик продолжил движение и врезался еще в несколько стоящих на «красный» свет легковых автомобилей.

К настоящему моменту известно о 15 пострадавших, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Уточняется, что 14 человек госпитализированы. Из них двое - сотрудники МЧС.

Спецслужбы работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.