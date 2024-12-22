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Путин пообещал, что Киев пожалеет об ударе беспилотниками по Казани

Российский лидер выразил уверенность, что глава Татарстана Минниханов сможет устранить последствия атаку ВСУ на Казань.
Марина Крижановская 2024-12-22 14:25:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что украинские националисты еще пожалеют об атаке беспилотниками по Казани и столкнутся с превосходящими по масштабам разрушениями. Он также уверен, что глава Республики Татарстана Рустам Минниханов сможет восстановить региональный центр после атаки беспилотников ВСУ.

«Рустам Нургалиевич, я уверен: вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками вот  только что в Казани. Хочу в этой связи сказать, что кто бы и как бы не старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране», - заявил Путин.

Несмотря на это, добавил он, Россия продолжит двигаться вперед, не только будет восстанавливать нанесенный ущерб, но и пойдет вперед еще большими темпами.

«Вот как сейчас - будем развивать и дорожную сеть, и городское строительство, и жилье будем строить», - пообещал глава государства.

По видеосвязи он принял участие в открытии автомобильной дороги А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Она позволит сократить подъезд к Крымскому мосту и значительно уменьшить время пути из Краснодарского края до Крымского полуострова.

Напомним, нападение дронами на Казань произошло 21 декабря. Тогда загорелись или получили повреждения многоэтажки в трех районах города - в Советском, Приволжском и Кировском.

Тогда же Путину доложили об атаке беспилотников, он дважды в сутки получает доклады от российских командующих и регулярно - сообщения по линии Минобороны РФ.

#в стране и мире #Владимир Путин #казань #атака всу
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