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Лавров: Запад продолжает поддерживать киевский режим, несмотря на его агонию

По словам главы МИД РФ, именно западная помощь Киеву мешает мирному урегулированию конфликта.
Елизавета Кондрикова 2024-01-22 19:24:01
© Фото: ТРК "Звезда" © Видео: ТРК «Звезда»

Западная поддержка Киева осложняет поиск мирных способов урегулирования украинского конфликта, что очевидно большинству независимых экспертов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН (СБ), посвященном ситуации на Украине.

«Сегодня подавляющему большинству неангажированных экспертов совершенно очевидно, что ключевым фактором, препятствующим поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса, является продолжающаяся поддержка Западом киевского режима», - сказал министр.

Глава отечественного внешнеполитического ведомства также указал на «очевидную агонию» киевского режима и его неспособность добиться «ослабления» нашей страны. При этом подобное происходит, несмотря на помощь «покровителей», которые и поставили перед Украиной подобную задачу при продолжающихся провалах ВСУ в зоне спецоперации.

Сергей Лавров прибыл сегодня в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН, при этом путь министра до США проходил в облет недружественных стран. В ходе его визита также запланирован ряд двухсторонних встреч, в том числе планируются переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

 

#Сергей Лавров #МИД РФ #Нью-Йорк #СБ ООН #украинский кризис #помощь запада
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