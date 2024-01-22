Всего два дня назад премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен блокировать членство Украины в НАТО. И не успели в Киеве отойти от одной шокирующей новости, как Фицо в эфире «Радио и телевидения Словакии» ошарашил второй. По мнению главы словацкого правительства, Украина должна забыть о Крыме и Донбассе, иначе ни о каких мирных переговорах и речи быть не может.

«Должен быть какой-то компромисс. Чего они ждут - что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально», - заявил Роберт Фицо.

Более того, глава правительства подробно объяснил, что у России не было другого выхода, кроме как начать спецоперацию в феврале 2022 года. Американские марионетки в Киеве своим желанием вступить в НАТО вынудили Москву принять это решение. Страна, чья политическая сцена полностью находится под контролем Вашингтона, представляет прямую угрозу для независимости России.

«Представьте Мексику, которая находится рядом с вами, и что ее министерство обороны становится полностью под контролем России. Теперь же представьте, что Мексика вступит в военную организацию, где Россия играет решающую роль. Что бы вы сделали? Этот аргумент рациональный. Украина - не суверенная страна. Украина под полным контролем США», - заявил Фицо.

Слова премьера Словакии подтверждают и в российской внешней разведке. Сегодня Сергей Нарышкин заявил, что США начинают формирование колониальной администрации в Киеве. Во время последнего визита Зеленского в Белый дом американцы потребовали от него убрать всех чиновников, утративших доверие Вашингтона.

«В "черном списке" - десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения», - сообщил Сергей Нарышкин.

По словам главы СВР, теперь в кабмин продвигают тех, кто уже прошел обучение на Западе. На пост премьер-министра американцы рекомендуют посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, окончившую Индианский университет. Министром финансов может стать заместитель руководителя Минфина Александр Кава, обучавшийся в Гарварде. На должность министра экономики рекомендован нынешний заместитель главы этого ведомства Тарас Качка, выпускник польского Национального института государственного управления. Не случайно сегодня в Киев прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск. Это первая его заграничная поездка с момента вступления в должность. И это он подчеркнул в разговоре с Зеленским.

«Моя задача сегодня в Киеве, в Европе и в моей стране разъяснить всем народам и всем лидерам, что сейчас нет места нейтралитету, что весь свободный мир должен помогать Украине во всех сферах», - заявил Туск.

За словами поддержки остались и недоговоренности. Туск привез новый кредит от Польши, но визит проходит на фоне многочисленных разногласий в экономической сфере. Польша запретила импорт украинской сельскохозяйственной продукции, а польские фермеры блокируют границу. И победить это Зеленский пока никак не может. Не хватает авторитета перед западными лидерами. А здесь еще и новые неприятности внутри страны - неожиданный удар по репутации с трансляцией на весь мир нанес Виталий Кличко. Мэр Киева в интервью канадскому изданию The Globe and Mail назвал Зеленского диктатором и обвинил его в узурпации власти, подавлении демократии, уничтожении оппозиции и свободы слова в стране.

«То, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Это похоже на авторитаризм. За этим стоит желание некоторых людей - я не могу назвать их имена - но они хотят, чтобы все было централизовано, и поэтому я вижу на Украине централизованные СМИ и телевидение, а также они пытаются централизовать власть, сделать ее вертикальной», - заявил Кличко.

В свете такой конструктивной критики Зеленский по-прежнему пытается поднимать авторитет при помощи популизма. Сегодня он подписал «указ об исторически населенных украинцами территориях в России». Речь идет о Воронежской, Курской, Ростовской и Белгородской областях. По мнению главы киевского режима указ направлен «на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации» - якобы ей здесь что-то угрожает. Однако пока украинцам серьезно угрожает только режим Зеленского. На фоне провальной мобилизации его офис стал зондировать тему мобилизации 16-летних подростков.

Загонять молодежь под ружье - это все, что остается. Сегодня киевскому режиму ответили из Чехии, что не могут выдавать уклонистов. Это не соответствует международному праву и гуманитарным обязательствам страны. Зеленский подписал сегодня еще один указ - дарующий гражданство Украины всем украинцам в мире, кроме России, конечно. Политологи считают это предвыборным шагом. Не имея поддержки внутри страны, он пытается набрать электорат для выборов за рубежом.