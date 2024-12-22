Запах нефти и испачканные птицы: «Звезда» показала обстановку на побережье Керчи

Появились новые кадры с пляжа Аршинцево в Керчи, который очищают от мазута. В уборке берега принимают участие группа добровольцев, а также представители администрации, студенты местного техникума и школьники.



По словам волонтера, на пляже чувствуется устойчивый запах нефтепродуктов. На берегу Керченского полуострова можно заметить птиц в мазуте, которым помогают волонтеры. Также на месте происшествия не хватает средств индивидуальной защиты, особенно перчаток. По словам волонтеров, средства защиты будут необходимы для дальнейшей очистки.

Отметим, что сейчас по всему побережью Керчи наблюдаются подобные выбросы. На месте происшествия силы МЧС и местные жители работают над устранением следов аварии. Весь собранный мазут специалисты собирают и увозят на утилизированные полигоны.



Напомним, на прошлой неделе произошло происшествие с двумя танкерами. В результате инцидента произошел разлив топлива. Владимир Путин заявил, что случившееся можно назвать экологической катастрофой.

Также власти Керчи ввели режим угрозы ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов.