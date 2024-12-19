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Путин назвал катастрофой экологическую обстановку в Краснодарском крае

Президент отметил, что из танкеров, которые потерпели бедствие в Керченском проливе, вытекло около 40% топлива.
Сергей Лебедев 2024-12-19 13:24:24
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Разлив мазута после крушения танкеров в Керченском проливе является большой катастрофой и бедой. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.  

«Почему говорю, что это беда большая, катастрофа? Потому что почти 40% топлива вытекло. Это совершенно очевидно», - сказал глава государства.

Президент отметил, что работать над ликвидацией последствий достаточно сложно, так как мешает шторм. Он должен утихнуть к субботе.

Напомним, в конце прошлой недели в Керченском проливе два танкера потерпели бедствие. В результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов, которые перевозили суда. Вчера днем пятно мазута, образовавшееся после крушения, достигло берегов Анапы.

На сегодняшний день зона загрязнения, протянувшаяся от Темрюкского района до Анапы, увеличилась почти до 50 километров

#в стране и мире #Катастрофа #прямая линия #Владимир Путин #Президент #пресс-конференция
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