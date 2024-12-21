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Выброс мазута произошел у Керченского полуострова

На месте происшествия работают в том числе спасатели и волонтеры.
Глеб Владовский 2024-12-21 16:14:52
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

У Керченского полуострова зафиксировали выброс мазута. Об этом сообщил советник главы республики Крым Олег Крючков.

«На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошёл выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров», - написал он в своем телеграм-канале.

Крючков также добавил, что на месте происшествия в очистке берега задействованы в том числе силы МЧС и регионального Министерства экологии и природных ресурсов. В очистке берега и акватории задействовано 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники.

Напомним, в конце прошлой недели в Керченском проливе два танкера потерпели бедствие. В результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов, которые перевозили суда. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся катастрофой.

#Крым #олег крючков #Керченский полуостров #выброс мазута
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