Выброс мазута произошел у Керченского полуострова

У Керченского полуострова зафиксировали выброс мазута. Об этом сообщил советник главы республики Крым Олег Крючков.

«На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошёл выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров», - написал он в своем телеграм-канале.

Крючков также добавил, что на месте происшествия в очистке берега задействованы в том числе силы МЧС и регионального Министерства экологии и природных ресурсов. В очистке берега и акватории задействовано 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники.

Напомним, в конце прошлой недели в Керченском проливе два танкера потерпели бедствие. В результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов, которые перевозили суда. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся катастрофой.