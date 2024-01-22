Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге у вернувшихся из КНР туристов

Два случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора. Заболевание диагностировали у мужчин, которые вернулись из туристической поездки в Гонконг (специальный административный район Китая).

Заболевшие госпитализированы в инфекционную больницу, угрозы для их жизни нет. Медики проводят эпидрасследование.

Санитарные врачи определили круг контактных лиц и поместили их под медицинское наблюдение.

Первый и второй случаи оспы обезьян в России были диагностированы также в Петербурге в 2022 году. Тогда это заболевание тоже нашли у туристов, только приехали они из Европы.

Оспа обезьян - вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов. У больных бывает сыпь. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.