В России выявлен второй случай заболевания оспой обезьян

Заболевание диагностировано у мужчины, который вернулся из поездки по европейским странам.

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В Санкт-Петербурге выявили новый случай заболевания оспой обезьян, это второй пример заражения данной инфекцией в России. Об этом сообщили в местном Управлении Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян», - передает сообщение РИА Новости.

Отмечается, что заболевание диагностировано у мужчины, который вернулся из поездки по европейским странам. В ведомстве добавили, что в настоящий момент он госпитализирован, угрозы для жизни пациента нет.