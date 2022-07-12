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В Петербурге продезинфицировали места, которые посещал первый в РФ заболевший оспой обезьян

Ян Брацкий
13:04 12.07.2022
По информации экспертов, риски возможного распространения заболевания полностью сняты.
В Петербурге продезинфицировали места, которые посещал первый в РФ заболевший оспой обезьян
© Фото: A.Savin, WikiCommons, Собственная работа, FAL, Wikimedia
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Специалисты провели дезинфекцию в Санкт-Петербурге, где был выявлен первый в России носитель вируса оспы обезьян. Особое внимание уделили местам, которые посещал инфицированный, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

«Организовано проведение дезинфекции в местах, которые посещал пациент. Риски возможного распространения заболевания сняты. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», - приводит РИА Новости заявление управления ведомства.

Кроме того, врачи выявили всех лиц, которые могли контактировать с заболевшим. Они находятся под постоянным надзором. По возвращении из отпуска заболевший мужчина не имел близкого общения со знакомыми и друзьями, добавили в ведомстве.

О выявлении первого случая заболевания вирусом оспы обезьян в России стало известно днем 12 июля. По данным врачей, вирус обнаружили у мужчины, недавно вернувшегося из поездки в Европу. Сейчас он изолирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Болезнь протекает в легкой форме.

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