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Основатель Pink Floyd попытался объяснить название ракеты «Орешник»

Уотерс провел аналогию между работой системы и гроздью орехов.
Никита Матосов 2024-12-21 09:50:01
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

В интервью РИА Новости музыкант Роджер Уотерс рассказал, с чем связано название гиперзвуковой ракеты «Орешник». По его мнению, название отражает возможность поражения цели с помощью нескольких боеприпасов.

«Мне кажется, ее так назвали, потому что она может сбрасывать одновременно несколько «орехов» прямо в цель. Я не могу дать другого объяснения для названия российской ракеты в честь дерева», - с юмором ответил Уотерс.

Ранее во время пресс-конференции «Итоги года» президент РФ Владимир Путин признался, что не имеет четкого ответа на вопрос о причинах такого названия для гиперзвукового комплекса.

Верховный главнокомандующий также отметил готовность применить «Орешник» по Киеву. По его словам, в украинскую столицу поступают новейшие системы ПВО, а Россия планирует запустить туда ракету.

#в стране и мире #Роджер Уотерс #название #ракеты "Орешник"
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