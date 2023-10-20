Байден назвал военную помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией»

По словам президента США, поддержка Киева и Тель-Авива будет приносить дивиденды будущим поколениям.

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Поддержка Киева и Тель-Авива является «разумной инвестицией», которая будет приносить дивиденды будущим поколениям. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в обращении к нации.

Он добавил, что в пятницу, 20 октября, отправит в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности страны.

«Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, - это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», - передает его слова РИА Новости.

Американский лидер не стал уточнять, сколько именно средств будет выделено в качестве помощи Украине и Израилю.

Ранее NBC News сообщил, что глава Белого дома собирается выделить 60 миллиардов долларов киевскому режиму из тех 100 миллиардов, которые он планирует запросить у Конгресса. По данным источников телеканала, оставшиеся 40 миллиардов американский президент направит на помощь Израилю и Тайваню, а также для охраны границы между США и Мексикой.