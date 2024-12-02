Партия Ле Пен заявила, что поддержит вотум недоверия правительству Франции

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» заявила, что поддержит вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Поддержка партий вотума недоверия означает, что кабмин Франции уйдет в отставку.

«Премьер-министр только что активировал статью 49.3 конституции для принятия бюджета социального обеспечения. Этот текст, как и это правительство, заслуживает цензуры. Мы поддержим вотум недоверия», - говорится в сообщении партии в соцсети X.

О поддержке вотума недоверия также заявили партии «Непокорившаяся Франция» и социалисты.

Голосование по вотуму недоверия состоится в среду. Если он наберет необходимое количество голосов, то правительство Франции уйдет в отставку.

Вотум недоверия правительству Франции возник в результате проведения законопроекта о бюджете соцстрахования в обход депутатов. Партии сообщили, что через вотум будут добиваться отставки президента Франции Эммануэля Макрона.