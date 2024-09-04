Franceinfo: более 80 депутатов подписали резолюцию об импичменте Макрона

Во Франции оппозиция приступила к процедуре импичмента президенту страны Эмманюэля Макрона - уже 81 депутат подписали резолюцию об отстранении главы Франции от власти. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

Резолюцию подписали депутаты «Нового народного фронта» и 72 члена партии «Непокорившаяся Франция, зеленые и некоторые депутаты из группы «Левые демократы и республиканцы».

Авторы резолюции желают, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента из-за отказа Макрона назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах 7 июля.

Депутаты назвали этот отказ является беспрецедентным случаем в истории.

«Он не имеет себе равных ни в одной из стран Европейского Союза, которые повсюду поручают первой партии, даже меньшинству, задачу формирования своего правительства», - добавили в партии.

Напомним, что в ходе внеочередных парламентских выборов во Франции, проходивших с 30 июня по 7 июля 2024 года, левая фракция «Новый народный фронт» одержала победу, набрав 182 из 577 мест. На втором месте расположилась фракция «Вместе за республику», возглавляемая Макроном, со 168 мандатами.

Однако глава государства исключил возможность участия левых сил в формировании правительства, якобы, для соблюдения «институциональной стабильности». В результате, сторонники левых провели шествие на площади Республики, которые обернулось массовыми беспорядками.