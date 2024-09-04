МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Franceinfo: более 80 депутатов подписали резолюцию об импичменте Макрона

Депутаты назвали этот отказ является беспрецедентным случаем в истории.
Ирина Егорова 2024-09-04 23:33:39
© Фото: Emma WallskogKeystone Press Agency, Globallookpress

Во Франции оппозиция приступила к процедуре импичмента президенту страны Эмманюэля Макрона - уже 81 депутат подписали резолюцию об отстранении главы Франции от власти. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

Резолюцию подписали депутаты «Нового народного фронта» и 72 члена партии «Непокорившаяся Франция, зеленые и некоторые депутаты из группы «Левые демократы и республиканцы».

Авторы резолюции желают, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента из-за отказа Макрона назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах 7 июля.

Депутаты назвали этот отказ является беспрецедентным случаем в истории.

«Он не имеет себе равных ни в одной из стран Европейского Союза, которые повсюду поручают первой партии, даже меньшинству, задачу формирования своего правительства», - добавили в партии.

Напомним, что в ходе внеочередных парламентских выборов во Франции, проходивших с 30 июня по 7 июля 2024 года, левая фракция «Новый народный фронт» одержала победу, набрав 182 из 577 мест. На втором месте расположилась фракция «Вместе за республику», возглавляемая Макроном, со 168 мандатами.

Однако глава государства исключил возможность участия левых сил в формировании правительства, якобы, для соблюдения «институциональной стабильности». В результате, сторонники левых провели шествие на площади Республики, которые обернулось массовыми беспорядками.

#макрон #Париж #депутаты #импичмент #отставка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 