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Для детей, потерявших семьи в «Крокусе», открыли вклады на 512 млн рублей

Российский Красный Крест также выделяет деньги на улучшение жилищных условий.
Сергей Лебедев 2024-12-02 18:29:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вклады на общую сумму в размере 512 миллионов рублей открыли для детей, которые потеряли родителей в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сегодня сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

«Открыты вклады для детей, потерявших родителей, на общую сумму 512 млн рублей», - цитирует его слова RT.

Павел Савчук добавил, что РКК также выделяет деньги на улучшение жилищных условий детей, потерявших в теракте одного или обоих родителей. На эти цели уже потратили более 19 миллионов рублей.

Напомним, трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта этого года. В здание ворвались террористы и расстреляли людей перед концертом группы «Пикник». После стрельбы они подожгли зал.

Жертвами теракта стали 145 человек. Более 500 получили ранения. По уголовному делу о нападении проходят 12 человек. Всего задержано более 20 человек

#в стране и мире #Теракт #выплаты #деньги #Крокус сити холл #Российский Красный Крест
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