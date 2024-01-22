Отец пилота Falcon Грачев гордится, что сын смог дотянуть до площадки в горах

Отец пилота Falcon 10 Аркадия Грачева рассказал «Звезде», что гордится сыном, потому что он сумел посадить практически неуправляемый самолет в горах.

«Я горжусь, потому что пилоты совершили подвиг. Только Аркадий мог так посадить самолет, потому что у него сильное самообладание, он не растерялся. В горах найти площадку и мягко посадить - это жесткая посадка, но не катастрофа. Самолет не упал, он приземлился», - сказал Юрий Грачев.

Отец пилота уверен, что эта посадка будет в учебниках гражданской авиации.

«Этот случай будут все разбирать. Как пилоты не растерялись в гористой местности, вечером, в снегопад, когда ничего не видно, когда самолет становится куском железа падающим - там же еще, наверное, и закрылки отказали (из-за неработающего двигателя. - Прим. ред.). Не знаю, с помощью чего они планировали на эту площадку», - сказал Юрий Грачев.

Поговорить с сыном ему пока не удалось. В семье ждут звонка из посольства - там обещали их связать. Юрий Грачев предполагает, что члены экипажа Falcon 10 отправятся домой, когда в Кабул доставят тела погибшей на борту семейной пары. После этого их одним бортом отправят в Россию.

Частный самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс из Индии в Россию и упал в горной местности на территории Афганистана 20 января. Выжили четыре члена экипажа. Погибли два пассажира - супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек».