El Pais: ЕС задолжал более 7 млрд евро за поставки оружия на Украину

Европейский союз задолжал 7,16 млрд евро компенсаций для стран-членов, поставлявших вооружение Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию испанской газеты El País.

Издание ссылается на документ Службы внешних связей ЕС. Речь идет о специальном фонде помощи Украине, над которым Брюссель завершает работу. Через него планируют выделять финансовую помощь Киеву, а также оплачивать обучение военных.

Размер помощи Евросоюза Киеву через этот механизм составит около пяти миллиардов евро в год. Это новый план Брюсселя по финансированию Украины, после того как Венгрия заблокировала экономический пакет на 50 млрд евро. Также она блокирует Европейский фонд мира, через который раньше шли компенсации странам, которые делятся оружием с Украиной.

Новый план предусматривает возврат странам-членам 20 миллиардов евро за военную помощь, которую они предоставят Украине в 2024-2027 годах. Инициатива подразумевает увеличение размера фонда раз в год.

Образовавшийся долг Евросоюза перед странами-партнерами за военную помощь усугубляет трудности оборонной промышленности, от которой требуется наращивать темпы производства вооружений украинским войскам, говорится в публикации.