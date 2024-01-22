Сийярто назвал психозом планы ЕС по ежегодным выплатам Киеву

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «старым военным психозом» предложение властей Евросоюза ежегодно выделять киевскому режиму по €5 млрд военной помощи.

«Хотя год и новый, военный психоз старый...» - написал дипломат на своей странице в социальной сети Х.

По словам главы венгерской дипломатии, у конфликта на Украине нет решения на поле боя. По его мнению, чем дольше продлится противостояние, тем больше будет потерь и разрушений. Петер Сийярто предупредил, что переговоры о выделении Украине финансовой помощи станут «жестким спором» в преддверии первого в новом году заседания глав МИД стран-участниц Евросоюза.

Ранее стало известно о предложении властей ЕС создать специальный военный фонд для финансовой помощи ВСУ в качестве обхода вето Венгрии и выделять туда до €5 млрд ежегодно в период с 2024 по 2027 год.