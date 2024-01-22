Опубликованы кадры с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане

Мужчины с травмами лица, грязной одежде и обломки упавшего самолета - агентство Hurriyet News опубликовало первые кадры с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане.

По данным Mash, за четверыми выжившими уже вылетел российский вертолет. Их доставят в Кабул, а после медицинского осмотра отправят в Москву. О текущем состоянии выживших пока ничего не известно.

Напомним, что самолет летел из Индии в Москву и в ночь на 21 января пропал с радаров в горах Афганистана. Самолет выполнял «чартерный санитарный рейс» и летел из Гаи в Индии, с промежуточной посадкой в Ташкенте в Россию, на аэродром Жуковский под Москвой. На борту находилось шесть человек, четыре члена экипажа и два пассажира - супружеская пара предпринимателей. По предварительным данным, жена и муж погибли. После крушения один из выживших добрался до соседнего села и попросил о помощи, используя язык жестов. СК РФ возбудил уголовное дело после крушения самолета.